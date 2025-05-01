Buca’da Atık Yığınları Sorun Oluşturuyor

ATIK YIĞINLARI KÖTÜ GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR

İzmir’in Buca ilçesinde atık ve çöp yığınları, kötü bir görüntü sergiliyor. CHP’li belediyelerin yönettiği bölgelerde artan bu sorun ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Buca’da atıklar ve çöp yığınları, halk sağlığını tehdit etmeye başlamış.

ESNAFTAN YÜKSEK TEPKİ

Seyhan Mahallesi 718 Sokak’ta, futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda, atılan plastik, tekstil ürünleri ve molozlar nedeniyle büyük bir atık yığını oluşmuş. Bu duruma tepki gösteren esnaflar, bölgede artan kirliliğin kendilerini rahatsız ettiğini belirtiyor. Buca’da yaşayan esnaf İhsan Akdağ, yaklaşık 10 yıl önce amatör spor kulüplerinin burada maç yaptığı bir futbol sahası olduğunu aktarıyor. Kullanılmayan boş alana çöp atıldığını ifade eden Akdağ, “Daha önce de haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar, çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor.” şeklinde konuşuyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN DURUM

Akdağ, 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin temizlik yaptığına da değinerek, “Ama durum yine aynı. Kurban Bayramı’nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz.” dedi. Mobilyacı Alparslan Salancı ise atıkların zaman zaman yakılmasıyla ortaya çıkan zehirli havadan dolayı endişeli. Salancı, çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiğini belirtirken, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını talep ediyor.