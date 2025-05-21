Budapeşte Manzarasında Hatıra Fotoğrafı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ MACARİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesi, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapıldı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’ye seyahat ederek burada Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılandı. Ardından zirvede kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

LİDERLERDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere katılan liderler, önemli mesajlar sundu. Toplantının ardından ise liderler, ikili görüşmeler yaptı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte’nin güzel manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.