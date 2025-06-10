Buğday 110 Bin Doları Geçti

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PAZARINI HIZLANDIRDI

ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda önemli bir yükseliş dalgası başlattı. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesi, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken, Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar yükselerek yeni bir rekorun eşiğine geldi. Bitcoin’in piyasa değeri, bu artışla birlikte 2,19 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTE GÖZLEMLENEN ARTIŞLAR

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında bir artış gösterirken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış kaydetti. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artışla 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da olumlu yönde etkiledi.

BİTCOİN’DE Yeni REKOR MÜMKÜN MÜ?

Opsiyon piyasasında da bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı benzer bir tablo sunuyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönünde gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’de yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar açısından kritik bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin müzakerelerinin seyrinin ve makroekonomik göstergelerin, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirlemedeki önemi oldukça büyük.