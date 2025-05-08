Buğdayda 19 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

TARIMDA VERİMLİ TOPRAKLAR VE HUBUBAT KONGRESİ

Türkiye, tarım alanında sahip olduğu verimli topraklarıyla dikkat çekiyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından düzenlenen 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 26 Nisan’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kızıltepe Ticaret Borsası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ile Dicle Un Sanayicileri Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı kongrede, ilgili genel müdürlükler ve hububat sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda sonuç bildirgesi açıklandı.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Yayınlanan sonuçlara göre, stratejik buğday ürününün ekim alanı son yıllarda arttı; bu alan son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Ülkede, makarnalık buğday ekiminde azalma, ekmeklik buğdayda ise artış öngörülüyor. Ancak bu üretim yılı için iklim parametreleri farklılık gösteriyor. Son 65 yılın en kurak yılı, kurak bir sonbahar ve düşük yağışlı bir kışın ardından oldukça kurak bir martla yaşandı. Nisan ayının ilk yarısında, geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde yağış gerçekleşti. 10-12 Nisan tarihleri arasında düşen sıcaklıklar, buğdaylarda yerel zararlara neden oldu. Tüm bu olumsuz etkenler göz önüne alındığında, buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında kalarak 18 milyon 650 bin ton olması bekleniyor.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE FİYATLAR

Dünya genelinde buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması öngörülüyor. Ancak Rusya’da olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretim azalırken, Ukrayna’da ise artması bekleniyor. Karadeniz bölgesinde buğday, arpa ve mısır fiyatlarının yükselişe geçtiği gözlemleniyor. Buğday fiyatlarının ton başına 255-260 dolar, arpa ve mısır fiyatlarının ise 235-240 dolara alıcı bulduğu belirlenmiş durumda.

Son 10 yılda un ihracatında ilk sırada yer alan Türkiye, 195 ülkeye ihracat yapıyor. 2023 yılı itibarıyla 32,3 milyon tona ulaşan işleme kapasitesinin, 2024’te 28,4 milyon tona gerilemesi ve 2025’te de bu daralmanın devam etmesi bekleniyor. 2023 yılında un ihracatında 3,6 milyon ton ile tüm zamanların rekoru kırılırken, bu miktarın 2024’te 3 milyon ton sınırına gerilemesi öngörülüyor.