Bugün Bazı Metro Durakları Kapatılıyor

İSTANBUL METROSU’NDA YENİ DÜZENLEMELER

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın saat 15.00’ten itibaren kapatılacağını duyuruyor. Bu kararın İstanbul Valiliği tarafından alındığı ifade ediliyor.

ARAÇLAR SEFERİNE DEVAM EDİYOR

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” deniliyor.