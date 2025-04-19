Gündem

Bugün Bazı Metro Durakları Kapatılıyor

bugun-bazi-metro-duraklari-kapatiliyor

İSTANBUL METROSU’NDA YENİ DÜZENLEMELER

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın saat 15.00’ten itibaren kapatılacağını duyuruyor. Bu kararın İstanbul Valiliği tarafından alındığı ifade ediliyor.

ARAÇLAR SEFERİNE DEVAM EDİYOR

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” deniliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Bugün Bazı Metro İstasyonları Kapatılıyor

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 15.00 itibarıyla kapatıldı. İkinci bir duyuru bekleniyor.
Gündem

İsmail Kartal, Sepahan’ı İyi Yüzdeyle Yendi

Persepolis'in Sepahan'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından İsmail Kartal, basın toplantısında duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, takımın geleceği hakkında bilgiler verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.