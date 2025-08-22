Bugün Hava Sıcaklıkları Yüksek Kalacak!

HAVA SICAKLIKLARI MEVSIM NORMALELERİ ÜZERINDE KALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bugünkü yüksek sıcak hava, cumartesiden itibaren karayel ile birlikte serinleyecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerini “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim” sözleriyle açıkladı.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Marmara ve Ege bölgelerinde iki gün boyunca, yani cuma ve cumartesi günlerinde etkili olacak sıcaklıkların, İç Anadolu’da ise pazartesiye kadar üç gün sürmesi bekleniyor. Çalışkan, “İstanbul’da en sıcak gün cuma. 35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek” şeklinde bilgilendirdi. Ayrıca, cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinletici etkisi daha belirgin olacak.

YAĞIŞ VE RÜZGAR ÖNGÖRÜLERİ

Pazar ve pazartesi günlerinde İstanbul Karadeniz hattında kısa süreli yağışlar olabiliyor. İzmir ve Bodrum hattında karayel rüzgarı etkisini göstermeye başlayacak fakat bu durum, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa taraflarında orman yangını riskini artırabilir. Bazı şehirlerdeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde tahmin ediliyor: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.