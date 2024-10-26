Bugün Oynanacak Maçlar Hakkında Bilgi Bugün, hangi takımın maçı var?

26 Ekim Cumartesi günü sporseverler tarafından takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçlarına olan ilgi artıyor. Bugünkü programda hangi takımların maçı var, kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer buluyor. Sporseverler tarafından maçların programı ve skorları merakla izleniyor. Bugün hangi takımın karşılaşması var ve bu akşam maç yapılacak mı?

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

03:00’te Defensa – River Plate maçı Arjantin Primera Division’da Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından yayınlanıyor. 11:35’te Melbourne City – Melbourne Victory karşılaşması Avustralya A Ligi’nde S Sport Plus’tan izlenebilir. Türkiye’de ise 13:30’da Ümraniyespor – Y.Malatyaspor, Çorum FK – Gençlerbirliği ve Hatayspor – Kayserispor karşılaşmaları Trendyol 1. Lig’de Bein Sports Max 1, Bein Sports 2 ve bein Sports gibi kanallarda izleniyor.

14:00’te Almanya Bundesliga 2 kapsamında Elversberg – Hamburg, Karlsruhe – Hertha Berlin ve Schalke 04 – Greuther Fürth maçları oynanıyor. Bu karşılaşmalar beIN Sports ve Tivibu Spor üzerinden yayınlanacak. İngiltere Championship’te Coventry – Luton Town maçı 14:30’da TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından takip edilebilir.

ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

15:00’te Valladolid – Villarreal maçı İspanya La Liga’da S Sport Plus ve S Sport ile ekranlara gelirken, 16:00’da Napoli – Lecce, Kasımpaşa – Samsunspor ve Şanlıurfaspor – Iğdırspor maçları yine bu karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Ardından 17:00 itibarıyla İngiltere Premier Lig’de Aston Villa – Bournemouth, Brentford – Ipswich Town, Brighton – Wolverhampton ve Manchester City – Southampton maçları gerçekleşecek ve bu karşılaşmalar da beIN Sports üzerinden yayınlanacak.

19:00’da Bologna – Milan ve Ankaragücü – Kocaelispor karşılaşmaları dikkat çekerken, 19:30’da ayrıca Everton – Fulham maçı izlenebilecek. Ayrıca bu akşam Fransa Ligue 1’de Reims – Brest karşılaşması 20:00’de başlayacak.

MAÇLARIN SON DAKİKA PROGRAMI

Bugünün en heyecan verici maçı 22:00’de Real Madrid – Barcelona karşılaşması olacak ve bu maç S Sport Plus ekranlarından izlenebilir. Diğer önemli karşılaşmalar arasında Al Hilal – Al Taawon (21:00) ve Atalanta – Verona (21:45) yer alıyor. Özellikle bu akşamki programa ilgi büyük.