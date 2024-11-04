“Buharkent’te Market Ve Kahvehane Denetimi”

DENETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Erol’un talimatıyla zabıta ekipleri market ve kahvehanelerde denetim yapıyor. Buharkent Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Yapılan denetimlerin amacı ise haksız rekabetin önüne geçmek.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan, raf etiketi eksikliği bulunan, fahiş fiyat uygulayan ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri bulunduran işletmelere cezai işlemler uygulandı. Buharkent Belediye Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Mehmet Erol’un talimatları ile ilçe merkezimizde bulunan market ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimiz denetim gerçekleştirdi.” denildi. Ayrıca, “Hijyen kurallarına uymayan, raf etiketi bulunmayan, fahiş fiyat uygulayan ve son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere ceza işlem uygulanmış olup, halkımıza kaliteli hizmet sunan esnaflarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesine yer verildi.

ZABITA EKİPLERİ 7/24 HİZMETTE

Açıklamada, “İlçemizin düzenini muhafaza eden, vatandaşlarımızın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz 7/24 alanında aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir” bilgisi paylaşıldı. Zabıta ekiplerinin etkin denetim faaliyetleri, Buharkent halkının sağlıklı bir şekilde hizmet almasını sağlamayı hedefliyor.