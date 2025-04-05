Bulduğu Çantayı Sahibine Teslim Etti

ŞANLIURFA’DA ESNAFIN ÖRNEK DAVRANIŞI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan esnaf Osman Tekçe, evine giderken yol kenarında içinde ziynet eşyası ve para bulunan bir çanta buldu. Çantayı alarak güvenli bir şekilde muhafaza eden Tekçe, sahibini bulmak için ilçenin Suruç Gazetesi’ne ilan verdi.

ÇANTANIN SAHİBİ BULUNDU

Gazetede yayınlanan ilanı gören Şanlıurfa 3. Noteri Mehmet Şahin, tarlada unuttuğu çantayı aradığını fark ederek Osman Tekçe ile iletişime geçti. Çanta ve içindeki değerli eşyalar eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

“ALLAH RAZI OLSUN, UMUDUMUZU KAYBETMİŞTİK”

Çantasını geri alan Mehmet Şahin, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Kayıp ilanını Suruç Gazetesi’nde gördükten sonra Osman Tekçe ile iletişime geçtik. Çantamızı ve ziynet eşyamızı sağlam şekilde teslim aldık. Allah razı olsun. Umudumuzu kaybetmiştik. Osman Tekçe’ye teşekkür ederiz.”

ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

Esnaf Osman Tekçe’nin bu dürüst davranışı, ilçe halkı tarafından büyük takdir gördü. Vatandaşlar, Tekçe’nin herkese örnek olacak bu hareketini övgüyle karşıladı.