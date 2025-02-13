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Bülent Ersoy’un Hayatı Film Oluyor

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İMZALAR ATILDI

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı, Orchestra Content Yapım tarafından filme dönüştürülüyor. Filmin senaryosunu, geniş kitleler tarafından ilgiyle izlenen “Bergen”in yapımcısı Mine Şengöz kaleme alıyor. Bülent Ersoy, film teklifine ‘evet’ diyerek önceki gün menajeri Haluk Şentürk ve Mine Şengöz ile bir araya geldi. Üçlü, film sözleşmesine başarıyla imza attı.

SENARYO MAYISTA BİTECEK

Filmin senaryosunun Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Sanatçının hayatının detayları ve yaşadığı zorluklar beyaz perdeye yansıtılacak. Bülent Ersoy’un yaşamı, müzik kariyeri ve kişisel hikayesi ile birçok izleyiciyi etkilemesi bekleniyor. Bu projeyle birlikte, sanatçının kariyeri üzerine derin bir bakış açısı sunulması hedefleniyor.

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