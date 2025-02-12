bulls-gsyo-halka-arz-lot-tahmini

HALKA ARZ DETAYLARI

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bulls GSYO), 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında 12,18 TL sabit fiyatla halka arz edecek. Halka arzda toplam 72,5 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Bu satışın 68 milyon TL’si sermaye artırımı aracılığıyla, 4,5 milyon TL’si ise ortak satışı olarak yapılacak. Hesaplamalara göre halka arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak kaydediliyor ve halka açıklık oranı %27,05 olacak. Payların işlem göreceği pazar Borsa İstanbul Ana Pazar olarak belirlenmiş durumda.

HALKA ARZ SÜREÇLERİ

Bulls GSYO, halka arz edilen paylar için 1 yıl boyunca satış yapmama taahhüdü vermiş durumda. Ayrıca, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi planlıyor. Şirketin halka arzdan elde etmesi beklenen net gelir miktarı ise 801,6 milyon TL olarak öngörülüyor.

HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM PLANI

Halka arz gelirlerinin nasıl kullanılacağı konusunda şu planlar yapılmış:

A) Yeni Girişim Sermayesi İmkanlarının Finansmanı (%90)

– Savunma Sanayi Sektörü Şirketlerine Yatırım (%40)

– Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlere Yatırım (%50)

B) İşletme Sermayesi (%10)

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TAHSİSAT ORANLARI VE YATIRIMCI DAĞILIMI

Bulls GSYO halka arzında tahsisat oranları, başvuran kişi sayısına göre bireysel yatırımcılara dağıtılacak lot miktarını etkileyen bir faktör. Her 1 lotun nominal değeri 1 TL olduğundan, 39.875.000 TL nominal değerindeki halka arz edilen payların toplamı 39.875.000 lot olarak yatırımcılara dağıtılacak. Başvuru sayısına göre yatırımcılara düşecek lot miktarları değişiklik gösterebiliyor. İşte bazı olasılıklar: