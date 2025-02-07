Bulls GSYO Halka Arzı Onaylandı

HALKA ARZ DETAYLARI

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde düzenlenen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,18 TL sabit fiyat ile satışa sunuluyor. Halka arzda 68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yapılıyor. Toplamda 72 milyon 500 bin TL nominal değerli pay satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL, elde edilecek net gelirin ise 801 milyon 259 bin 898 TL olması öngörülüyor. Halka açıklık oranı ise %27,05 olarak belirleniyor.

BULLS GSYO HAKKINDA

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme hedefleri doğrultusunda yüksek potansiyel taşıyan, yenilikçi ve vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek amacıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sunarak bu girişimlerin profesyonel sermaye ile buluşarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyor.

Bulls Girişim Sermayesi, sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübeyle büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlerde yatırım fırsatlarını yakından takip ediyor. Sermaye ve karlılığa katkı sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’’ çerçevesinde “Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı altında kurulmuştur.

YATIRIM YAPTIKLARI ŞİRKETLER

Bulls GSYO’nun yatırım yaptığı şirketler arasında; Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., One Life Ventures Girişim, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş., Bin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., Repg Real Power Industry, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş., Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş., Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Simit Sarayı GSYF, Tera Portföy Ludus Ventures GSYF, Pardus Portföy Teknoloji GSYF, Pardus Portföy Dördüncü GSYF, Letven Capital Portföy Yönetimi Tars GSYF, Letven Capital Portföy Yönetimi Milres GSYF, Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. ve GAMI Teknoloji A.Ş. bulunmaktadır.