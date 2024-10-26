“Burak Deniz Ve Su Burcu Dönüş Yaptı”

İKİLİ İSTANBUL HAVALİMANI’NDA

Rol aldıkları dizinin tanıtımını gerçekleştiren ikili, İstanbul Havalimanı’nda kameraların karşısına geçti. Deniz, etkinlik ile ilgili sorular üzerine “Etkinlik güzel geçti, satışımızı yaptık” açıklamasını yaptı.

ICARDI’NİN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından sağlık durumu üzerine merak uyandırdı. Icardi’nin durumu, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.