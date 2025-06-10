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Burak Koçak, Sağ Olarak Bulundu

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BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahında okula gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Koçak, mahalle meydanından kalkan servise binmeyi tercih etmedi ve okuluna gitmedi. Ailesi, akşam saatine kadar dönecek olan Burak’ın eve gelmemesi üzerine çevrede aramalar yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesinde Burak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarını başlattı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı ve bu görüntüler doğrultusunda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş birimi, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Burak’ı bulmak için çaba gösterdi.

ÖĞRENCİ SAĞ SALİM BULUNDU

Bu arama çalışmalarının 5’inci gününde Burak Koçak, sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak’ın kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı olmak amacıyla arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği ancak annesi Hanife Koçak ve amcasının saç modelini beğenmeyerek, ‘Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?’ diyerek evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestiği bildirildi.

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