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Burak Özçivit’in Moskova Soğuğuna Karşı Tarzı

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BURAK ÖZÇİVİT MOSKOVA’DA!

Burak Özçivit, Rusya’nın başkenti Moskova’ya seyahat etti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından farklı tarzıyla çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Özçivit’in paylaşımları, eşi Fahriye Evcen tarafından da beğenildi. ‘Çalıkuşu’, ‘Küçük Sırlar’, ‘Kuruluş: Osman’, ‘Baba Ocağı’ gibi başarılı dizilerde rol alan Özçivit’in yeni tatil durağı Moskova oldu.

SOĞUK HAVALAR İÇİN ÖNLEMLER ALDI!

Moskova seyahatinde, soğuk havalara karşı çeşitli önlemler alan Özçivit, 25.5 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında tatilinden kareler paylaştı. Bu paylaşımlarına, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi. Özçivit’in şapkasıyla tamamladığı ilginç tarzı, izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Burak Özçivit’in Moskova’daki tarzı…

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