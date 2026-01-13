Burak Yılmaz Maçta Hakeme Tepki Gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin sonrasında hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’a direkt kırmızı kart gösterdi.

SAHA KENARI HAREKETLENDİ

Tayyip Talha Sanuç’un kırmızı kart görmesi sonrası, teknik direktör Burak Yılmaz sinirlerine hakim olamayarak hakeme itirazda bulundu ve bu nedenle kendisi de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Yılmaz, tribüne giderken 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı, ancak olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti ve durum yatıştırıldı.

İSTİFA ETTİ DÖRT GÜN SONRA DÖNDÜ

Gaziantep FK, 16. haftada Göztepe’yi evinde ağırladı ve maçı 1-0’lık skorla kaybetti. Bu karşılaşmanın ardından genç teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden iki hafta içinde ayrılacağını duyurmuştu. Ancak sonrasında yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından istifasını sunarak takımdan ayrıldı. Dört gün önce istifa eden 40 yaşındaki teknik adam, beklenmedik bir kararla Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı.