Burak Yılmaz: Yabancı Hakem İstemiyorum

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ YILMAZ’DAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de yaşanan yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yılmaz, Türk hakemlerinin kötü niyetli olduğuna inanmadığını belirterek, daima yerli hakemlerin yanında yer aldığını ifade etti.

TÜRK HAKEMLERİNİN AVRUPA’DAKİ BAŞARILARI

Yılmaz, Türk hakemlerinin Avrupa’da maç yönettiğine dikkat çekti ve derbilere yabancı hakem atamanın, Türk hakemlere güvenilmiyor gibi bir imaj yarattığına vurgu yaptı. Yılmaz bu durumu, “Her derbiyi, maçı hataları da olsa bizim insanımızın yöneteceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak, bu insanları desteklemek, hiçbir zaman ilk durakta indirmemek lazım” sözleriyle dile getirdi.

DÜZELTMEK İÇİN YERLİ HAKEMLERE GÜVENİLMELİ

Yılmaz, “Ben her zaman yerli hakemlerden yanayım. Kendi insanımızı yerin dibine vurmaktan hiç çekinmiyoruz” diyerek, Türk futbolunun gelişmesi için yerli hakemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bizim hakemlerimiz Avrupa’da, UEFA’da, FIFA’da maç yönetiyor. Kendi derbilerimizi yabancı hakemlere verirsek UEFA ve FIFA nezdinde bizim hakemlerimize güvenilmiyor imajını vermiş oluruz. Bunu doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

YABANCI HAKEMLERİN LİGE ETKİSİ

Bununla birlikte Yılmaz, yabancı hakemlerin, Türk futbolunu daha büyük bir kaosa sürükleyeceğini düşündüğünü belirtti. “Türk hakemlerinin hatasıyla sevabıyla ligimizi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla hiçbir şeyin düzelmediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.