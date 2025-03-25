Burak Yılmaz: Yerli Hakemlerin Yanındayım

BURAK YILMAZ’DAN YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de yaşanan yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Yılmaz, Türk hakemlerinin kötü niyetli olduğunu düşünmediğini ve her zaman yerli hakemlerden yana olduğunu vurguladı.

TÜRK HAKEMLERİNİN AVRUPA’DAKİ BAŞARISI

Yılmaz, Türk hakemlerinin Avrupa’da maç yönettiklerine dikkat çekti. HT Spor programında yaptığı açıklamada, derbilere yabancı hakem atanmasının Türk hakemlere güvenilmiyor imajını vereceğini belirtti. Bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

YERLİ HAKEMLERE DESTEK VERMEK GEREKİYOR

Burak Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Şu anda herhangi bir insana sorsak hakem olmak istiyor musun diye kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben her derbiyi, maçı hataları da olsa bizim insanımızın yöneteceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak, bu insanları desteklemek, hiçbir zaman ilk durakta indirmemek lazım. Kendi insanımızı yerin dibine vurmaktan hiç çekinmiyoruz. Ben her zaman onlardan yanayım” dedi. Yılmaz, Türk hakemlerinin hata yaptıklarını, ancak kötü niyetli olmadıklarını düşünüyor. Türk futbolunun gelişimi için yerli hakemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

YABANCI HAKEMLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Yılmaz, sözlerini “Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla hiçbir şeyin düzelmediğini düşünüyorum” şeklinde sürdürdü. Türk hakemlerinin ligdeki yönetimlerini sürdürmeleri gerektiği mesajını verdi.