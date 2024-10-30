Burcu Özberk’in Bayram Kutlaması Eğlencesi

BURCU ÖZBERK CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI

Burcu Özberk, önceki akşam Bağdat Caddesi’nde görüntülendi. Oyuncu, yeğeni ‘Can’ ve köpeği Canggu ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü, birçok ilçede coşkuyla kutlandı. Yenikapı, Üsküdar, Beşiktaş gibi yerlerde çeşitli konserler ve Bağdat Caddesi, Feneryolu gibi bölgelerde yürüyüşler düzenlendi. Ünlü isimler de bu kutlamalara katılmayı unutmuyor. Kutlamalar esnasında objektiflere yansıyan isimlerden biri de Burcu Özberk oldu.

ŞARKILARLA BAYRAM SEVİNCİ

Burcu Özberk, Bağdat Caddesi’ndeki kutlamalara katılıp elindeki Türk Bayrağı ile söylenen marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı’nı içten bir şekilde kutladı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Özberk, “Kutlamalara geldim, harika bir ortam var burada, bu duyguyu ve heyecanı yaşamadan olmaz, onun haricinde her şey yolunda” diyerek bayram atmosferini paylaştı.

PROJELER MANZARASI

Özberk, sözlerine devam ederek, “Reklam anlaşmalarım var, değerlendirdiğim dizi projeleri var, uygun ve doğru zamanda ekranlarda olacağım, şimdi müsadenizi isteyeyim daha sonra uzun uzun konuşuruz.” şeklinde bilgi verdi. Oyuncunun yeni projeleri hakkında merak edilenler arasında yer alıyor.