Burdur’da Çarpışan İki Araç Yandı

KAZA DETAYLARI

Burdur’un merkeze bağlı Yazıköy köyü yakınlarında akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Burdur-Çardak Lavanta Yolu’nun 5’inci kilometresinde saat 19.10 civarında meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve ardından araçlar alev aldı. Ramazan C. (48) yönetimindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Demir (68) idaresindeki 15 DN 688 plakalı araç bu kazayı gerçekleştirdi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürücüler ve Ramazan C.’nin aracında bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardım için olay yerine koştu. Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredeki insanların yardımıyla kurtarıldı. Ancak kısa süre sonra her iki otomobil birden alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı sırada gerçekleştirdi.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak durumu ağır olan 68 yaşındaki Ünal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın sonucu her iki otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın 15 DN 688 plakalı aracın şerit ihlali yapmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.