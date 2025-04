Burdur’da İki Araç Yandı

TRAFAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Burdur’un Yazıköy köyü yakınlarındaki trafik kazası akşam saatlerinde gerçekleşti ve can kaybı ile yaralanmalarla sonuçlandı. Burdur-Çardak Lavanta Yolu’nun 5’inci kilometresinde saat 19.10 civarında meydana gelen olayda, iki otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev almaya başladı. İddialara göre, Ramazan C. (48) yönetimindeki 15 HC 393 plakalı araç ile karşı yönden gelen Ünal Demir’in (68) kullandığı 15 DN 688 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürücüler ve Ramazan C.’nin aracındaki yolcular, Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı.

KÖYLÜLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredekilerin çabasıyla çıkarıldı. Ancak kısa sürede iki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KAYBEDİLDİ

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak durumu ağır olan 68 yaşındaki Ünal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

YANAN ARAÇLAR HURDA DURUMUNA GELDİ

Yangın nedeniyle her iki otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü tanıklarına göre, kazanın 15 DN 688 plakalı aracın şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.