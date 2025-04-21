Burdur’da İki Araç Yandı

Burdur’un merkeze bağlı Yazıköy köyü civarında akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, can kaybı ve yaralanmalara yol açtı. Burdur-Çardak Lavanta Yolu’nun 5’inci kilometresinde 19.10 sularında gerçekleşen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve ardından araçlar alev aldı. İddiaya göre, Ramazan C. (48) yönetimindeki 15 HC 393 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 68 yaşındaki Ünal Demir’in kullandığı 15 DN 688 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savruldu ve Ramazan C. ile araçta bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı.

Köylüler ilk müdahaleyi yaptı

Kaza sonrası çevredeki insanlar hızla yaralılara yardım etmek için harekete geçti. Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldıktan kısa bir süre sonra her iki otomobil alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk yardımı olay yerinde gerçekleştirdi.

Ağır yaralı sürücü kurtarılamadı

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak durumu ağır olan Ünal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yanan iki araç kül oldu

Yangın neticesinde her iki otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kazanın 15 DN 688 plakalı aracın şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.