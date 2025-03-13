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Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

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Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Burdur’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda belirli bir miktarda uyuşturucu madde ve bunun ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü tutuklandı. Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüpheli Araç Durduruldu

Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirdeki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, araçta bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para tespit edildi. Olayla alakalı olarak araç sürücüsü E.A.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

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