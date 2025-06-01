Burhaniye’de Motosikletli Yaralandı

KAZA OLAYI BURHANİYE MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde boyunca ilerleyen sürücü Fatih E. yönetimindeki 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı motosiklet sürücüsü, kanlar içinde yere yatarak yardım bekledi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak destek sağladı. Durumun acil olduğu ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.