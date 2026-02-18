Burhaniye’de Su Baskınları Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

Burhaniye ilçesi Dalyan mevkiinde yer alan yazlık sitelerin yoğun bulunduğu alanda, lodos ve şiddetli yağış sonucunda su baskınları meydana geldi. İki gün boyunca süren lodos fırtınası ve sağanak yağmur, bölge halkını zor durumda bıraktı.

SULAR DİZ BOYUNU AŞTI

Yağmurun etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle sahil şeridindeki bölgelerde su seviyesi yer yer diz yüksekliğine kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgarın deniz seviyesini yükseltmesi ve sürekli yağan yağmur nedeniyle birçok konut ve site içi yollar sular altında kaldı.

KENDİ İMKANLARI İLE MÜCADELE ETTİLER

Bazı tatil sitelerinde bahçe katları suyla dolarken, araçların da kısmen suya gömüldüğü gözlemlendi. Vatandaşlar, biriken suları tahliye edebilmek için kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı.

VENEDİK DEĞİL BALIKESİR

Drone ile kaydedilen görüntülerde, sularla kaplanan sokaklar ve siteler havadan görüntülendi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve su tahliye işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.