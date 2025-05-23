bursa-da-10-bin-motosiklet-denetlendi

DENETİM SIKLAŞIYOR

Bursa’da Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, motosiklet denetimlerine daha fazla ağırlık veriyor. Kasksız motosiklet kullanımına kesinlikle tolerans gösterilmeyen bu denetimler sonucunda, bugüne kadar birçok motosiklet denetlenirken 10 milyona yakın cezai işlem uygulandı.

DENETİM RAKAMLARI

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, kazaları azaltmak ve ekipmansız motosiklet kullanımını engellemek amacıyla 1 Ocak 2025 ile 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 5 aylık bir zaman diliminde 10 bin 350 motosiklet üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Bu denetimler sırasında 3 bin 27 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 9 milyon 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler esnasında ekipler, 265 motosikleti çeşitli sebeplerle trafikten men edip otoparka çektirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte trafikteki motosiklet sayısının artması sebebiyle denetimlerini artırıyor. Ekipler, yaz dönemi boyunca denetimlerini sürekli olarak sürdürecek.