bursa-da-10-bin-motosiklet-denetlendi

MOTOSİKLET DENETİMLERİ ARTIRILDI

Bursa’da, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri motosiklet denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle kasksız motosiklet kullanımı konusunda kesin bir tutum sergilenen bu denetimlerde, bugüne kadar çok sayıda motosiklet kontrol edilirken, 10 milyona yakın cezai işlem uygulanmış durumda.

DENETİM DETAYLARI

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, kazaların önüne geçmek ve eksiksiz ekipmanla motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2025 ile 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık beş aylık dönem içinde 10 bin 350 motosiklet denetimi yaptı.

Yapılan denetimler sırasında, 3 bin 27 motosiklet ve sürücüsüne toplam 9 milyon 25 bin TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, bu denetim sürecinde 265 motosiklet çeşitli sebeplerle trafikten men edilip otoparka çekildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte trafikteki motosiklet sayısında artış görülmesi nedeniyle Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini artırmaya karar verdi. Ekipler, yaz dönemi süresince bu denetimlere kesintisiz devam edecek.