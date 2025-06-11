Bursa’da 40 KİŞİ PİLAV ZEHİRLENDİ

MEVSİMLİK İŞÇİLER MALZEME İKRAMINDAN SONRA HASTA OLDU

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesi’nde Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kente bir hayırsever, tencerelerle pilav getirip ikram etti. Pilavın ikram edilmesinin üzerinden saatler geçtikten sonra bazı işçiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

ZEHİRLENME OLDU

Zehirlenme vakalarının etkilediği kişiler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K. (24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15) ve M.D. (39) yer alıyor. Zehirlenen kişiler ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne, 5 kişi ise ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.