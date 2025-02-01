Bursa’da AVM Tavanı Çöktü: Panik Anları

OLAYIN GERÇEĞİ

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesinin Emek Mahallesi’nde bulunan AVM’nin yemek katında yüzlerce kişi yemek yerken, aniden tavan çökmüş durumda. Düşen parçaların altında kalan bir kişi hafif yaralanmış. Ayrıca, epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan bayılmış ve olay anında görevliler hemen müdahalede bulunmuş.

PANİK DAKİKALARI

“Deprem oluyor” düşüncesiyle paniğe kapılan vatandaşlar, yemeklerini bırakarak hızlı bir şekilde AVM’den dışarı kaçmış. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlik görevlileri olaya müdahale etmeye çalışmış. Olayla ilgili olarak ise tahkikat süreci başlatılmış.