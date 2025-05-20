Bursa’da Bacağına Demir Saplanan Çocuk Yaralandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE DURUM

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın bahçesinde oynayan Asaf O., duvardan atlama sırasında sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYEYİ GÖREVE ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekibi, çocuğun bacağına saplanan demiri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma ile kesmeyi başardı.

HASTANEYE KALDIRILIŞ VE SAĞLIK DURUMU

Asaf O., bacağındaki demirle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Demirin çıkarılması için ameliyat edilen Asaf O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili bir inceleme başlattı.