Bursa’da Çöp Kavgasında 4 Yaralı

KOMŞULAR ARASINDAKİ HUSUMET TARTIŞMAYA DÖNDÜ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Demirtaş Mahallesi’nde, iddialara göre çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle uzun zamandır anlaşmazlık yaşayan iki komşu arasında akşam saatlerinde bir tartışma çıktı. Zamanla büyüyen tartışma sonucunda taraflar birbirine saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Sopaların ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında 4 kişi çeşitli yaralanmalarla karşı karşıya kaldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülüp tedavi altına alındı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Alınan bilgilere göre, yaralılardan birinin durumu ağır olarak kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.