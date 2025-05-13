Bursa’da Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Gözaltı

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNE DİKKAT

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde vatandaşların cep telefonlarına gönderilen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajların artış göstermesi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

AVUKAT İKAZIYLA KANDIRILIYORLAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalarda, bu numaraları arayan kişilerin dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıldığı ve çeşitli bahanelerle belirli hesaplara para göndermeye ikna edildikleri belirlendi. Bu şekilde çok sayıda vatandaş mağdur oldu.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen projeli operasyon kapsamında İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda “atıcılık” olarak adlandırılan, telefonla dolandırıcılığı yönlendiren yedi kişi dahil toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlılarla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.