Bursa’da Enginar Tarlasına Hırsız Girdi

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Mehmet Kazel, hasat zamanı geldiğinde enginar tarlasına gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Yaklaşık bir yıl boyunca emek verdiği ürünlerini toplamak için tarlaya giden Kazel, tarlasında tek bir enginar kalmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, gece saatlerinde tarlaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yüzlerce enginarı toplayarak araçlarına yükleyip kayıplara karıştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Duyduğu derin üzüntüyü ifade eden iki çocuk babası Kazel, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Sabah erkenden geldim, bir baktım ki tarlada enginar kalmamış. Muhtemelen gece gelip her şeyi toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim, şimdi kameraları inceliyorlar. Biz bu ürünleri büyük emekle yetiştiriyoruz, şimdi soruyorum: Bu haksız kazanç onların boğazından nasıl geçecek? Onları Allah’a havale ediyorum” sözleriyle tepkisini gösterdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, hırsızlık olayının meydana geldiği saat diliminde bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve soruşturma başlattı. Kazel, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, pazarlarda şüpheli bir duruma rastladıklarında 112’yi aramalarını istedi.