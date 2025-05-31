Bursa’da Fenalaşan 13 Yaşındaki Çocuk Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞARTLAR

Süleymaniye Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Suriye vatandaşı M.H.H, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü evde fenalaştı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUCU

Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen M.H.H, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.