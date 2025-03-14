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Bursa’da Gül Serasında Büyük Yangın

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YANGIN ÇIKIŞ YERİ VE NEDENİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi civarında Aynur S.’ye ait bir gül serasında yangın çıktı. Paketleme bölümü ile başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak kısa sürede seranın tamamını sardı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangını fark eden seradaki tarım işçileri, hızla dışarı çıkarak durumu yetkililere bildirdi. Yangına ilk müdahale, işletmenin yakındaki bir fabrikanın itfaiye aracıyla gerçekleştirildi.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI

Alevler, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda serada büyük bir hasar meydana geldi.

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