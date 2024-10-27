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Bursa’da Kadın Cinayeti: Diş Doktoru Yasemin!

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan diş doktoru, hastanede yaşamını yitiriyor. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak’ta gerçekleşiyor. Atilla Ç., boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ç.’ye evden çıkarken tabancayla ateş ediyor. Olayın ardından şüpheli, olay yerinden hızla kaçıyor ve Yasemin Ç. yere yığılıyor.

Yasemin Ç.’nin Durumu

Silah seslerini duyan çevredekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirimde bulunuyor. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Yasemin Ç.’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yasemin Ç. yaşamını yitiriyor. Olayı gerçekleştiren şüpheli Atilla Ç., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanıyor.

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