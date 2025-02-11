Bursa’da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAÇTINCA YAŞANAN KAZA

Kaza, saat 15.00 civarında, merkez Yıldırım ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. Kent merkezine yönelen Olgun Öztaş yönetimindeki 07 MVJ 43 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı. Savrulan araç, Rıdvan G. tarafından kullanılan 06 MJU 35 plakalı otomobile çarparak yol ortasında durdu.

OLGUN ÖZTAŞ’IN HAYATI KAYBOLDU

Kaza ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekibi, sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazaya dair detaylı inceleme başlatıldı. (DHA)