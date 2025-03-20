Bursa’da Market Deposu Patladı, Panik Yaşandı

PATLAMA OLAYI DEMİRTAŞ’TA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, Panayır Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir binanın en alt katındaki bir zincir marketin depo bölmesinde patlama gerçekleşti. Olay, saat 17.00 civarında jeneratörün patlamasıyla gerçekleşti.

YOĞUNLUKLA İFTAR ALIŞVERİŞİ SIRASINDA OLDU

Patlama anında alışveriş yapan vatandaşlar, yükselen dumanları görünce büyük bir panik yaşadı. İftar alışverişinin yoğun olduğu bir saatte meydana gelen bu durum, vatandaşları dışarıya çıkmak için zorlamasına sebep oldu.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Olay yerindeki bazı vatandaşlar, jeneratörün daha önce de patladığını ifade etti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.