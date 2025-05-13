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Bursa’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina

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Büyükbaş Hayvan Ölümü Üzerine Harekete Geçildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir besihanede meydana gelen büyükbaş hayvan ölümü sonrası ilçe tarım ekipleri, veteriner hekim ile birlikte kontroller yaptı. Yapılan incelemelerde büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği, çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığı belirtilerinin göründüğü bildirildi. Bu durum üzerine ilçe kaymakamlığı, hızlı bir şekilde tüm ilçede karantina tedbirleri uygulamaya başladı.

Karantina Tedbirleri Uygulanıyor

İlçe kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nın geçici bir süreyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını açıkladı. İlçe genelinde de karantina uygulaması çerçevesinde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı öncesinde meydana gelen bu şap vakası, ilçedeki besicileri olumsuz etkiledi.

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