Bursa’da Yurt Yangını Meydana Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde yer alan bir vakfa ait erkek yurdunun bahçesinde, kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

ÖĞRENCİLERİN FARK ETMESİ

Alevleri gören öğrenciler, panik içinde dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evde kalan öğrencilerin güvenliği için tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE SONUÇLARI

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Binanın bir kısmında hasar oluşurken, dumandan etkilenen 3 öğrenciye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.