Bursada Şap Hastalığı: Hayvan Girişi Yasaklandı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLÜMÜ VE ŞAP HASTALIĞI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde merkezi bir besihanede meydana gelen büyükbaş hayvan ölümü, ilçe tarım ekiplerini harekete geçirdi. Veteriner hekim ile birlikte yapılan kontroller sonucunda, olayın şap hastalığı sebebiyle gerçekleştiği ve çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığı belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Bu bulgular üzerine, ilçe kaymakamlığı vakit kaybetmeden tüm ilçede karantina tedbirleri uygulamaya koydu. Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı, geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Karantina uygulaması çerçevesinde, ilçe genelindeki hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı öncesi meydana gelen bu şap vakası, ilçedeki besicileri derinden üzdü.