Bursaspor’dan Muazzam Performans: 15 Gol Attı

MAÇIN DETAYLARI

Bursaspor, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 8’inci hafta mücadelesinde kendi sahasında Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı ve rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte, Bursaspor ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladığı 20 puan ile sıralamada ikinci sırada bulunuyor.

BURSASPOR’UN BAŞARISI

Bursaspor, oynadığı karşılaşmalarda rakip kalelere 15 gol göndermeyi başardı. Ayrıca, savunma performansı ile dikkat çekerek hiç gol yemedi ve bu alanda büyük bir başarı sağladı. Maç, 43 bin taraftarın desteğiyle kapalı gişe oynandı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Varank da bu önemli maçı tribünden izledi. Maç öncesinde, oyuncuların motivasyonunu artırmak amacıyla koltuklara Türk bayrakları asıldı.