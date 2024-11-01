“Bursaspor Kalesinde İlk Golü Yedi”

BURSPORTOR’UN PERFORMANSI VE LİGDEKİ YERİ

Süper Lig 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Özellikle savunma alanındaki oyuncuları ile öne çıkan yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 10 maç boyunca kalesini gole kapatmayı başardı ve ligde ikinci sırada yer alıyor.

İLK GOL YİYEN MAÇ VE GEÇMİŞ TENHA GÖSTERİLER

Dün gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında, Turgutluspor karşısında 64. dakikada gol yiyen Bursaspor, 10 maçlık serinin ardından kalesinde ilk golü görmüş oldu. Bursa temsilcisi, en son 2023-2024 sezonu TFF 2. Lig’de 30 Nisan 2024’te Diyarbekirspor ile yaptığı maçta, 79. dakikada gol yemişti.

GALİBİYETLER VE TARAFTAR REKORU

Sezon boyunca oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Bursaspor, rakip fileleri 20 kez havalandırarak etkileyici bir istatistik ortaya koyuyor. Ayrıca, ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynanan maçta 43.160 taraftarla lig rekoru kırmayı başarmıştı. Bursaspor, 3 Ekim Pazar günü saat 14.00’te sahasında Kuşadasıspor ile bir karşılaşma gerçekleştirecek.