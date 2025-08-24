Bursaspor, Malatya’da 8 golle kazandı

MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk hafta mücadelesinde karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleştirilen maç, Bursaspor’un 8-0’lık muazzam bir üstünlükle sona erdi.

BURSASPOR’UN GOLLERİ

Tüm goller, takıma galibiyeti getiren isimlerden geldi. Ertuğrul Ersoy, 1. ve 41. dakikalarda, Tayfun Aydoğan ise 10. dakikada ağları havalandırdı. Sertaç Çam, 58. ve 82. dakikalarda iki gol katkısı sağladı. Ayrıca, Muhammet Demir 78. ve 84. dakikalarda, İlhan Depe ise 89. dakikada gol kaydetti. Bu etkileyici sonuçla Bursaspor, sezonu 3 puanla açarak liderlik koltuğuna oturdu.

SIRALAMADA DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Malatyaspor, bu sonuçla birlikte sezonun ilk haftasında puansız kalarak son sırada yer aldı. Bursaspor’un gelecek hafta Trabzon FK’yı ağırlayacağı bildirildi. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanına çıkacak.