bursaspor-nba-den-yeni-oyuncu-edindi

KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ligde bu sezon 9 maçın tamamını kazanarak dikkat çeken Bursa temsilcisi, kadrosuna yeni bir uzun oyuncu kattı. Mavi yeşilliler, son olarak NBA takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Pasecniks ile anlaşma sağladı.

2,16 metre boyundaki oyuncu, İspanya Liga Endesa’da 2023-24 sezonunda Zunder Palencia formasıyla 34 karşılaşmada ortalama 13 sayı, 4,7 ribaunt, 1,3 asist performansı gösterdi. 2024-25 sezonu öncesinde NBA’e geri döndürerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü bir kontrat imzaladı.