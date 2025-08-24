Gündem

“Bursaspor, Yeni Malatyaspor’u 8-0 Yendi.”

MAÇIN SONUCU

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk hafta karşılaşmasında birbirlerine rakip oldu. Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelenin sonunda Bursaspor, 8-0’lık bir galibiyetle öne geçti.

BURSASPOR’UN GOLLERİ

Bursaspor, maçta galibiyetini sağlayan golleri; 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe ile elde etti. Bu sonuçla Bursaspor, sezona 3 puanla başlamış oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni Malatyaspor ise ilk haftada puansız başlayarak son sırada yer aldı. Bursaspor, gelecek hafta Trabzon FK’yı evinde ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’a deplasmanda karşılaşacak.

