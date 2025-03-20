‘Büyük Tekerlek’ Adında Galaksi Bulundu

GALAKSİ KEŞFİ

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile gerçekleştirilen derin gözlemler sonucunda erken evrede büyük bir galaksi ortaya çıkarıldı. ‘Büyük Tekerlek’ adı verilen galaksiye dair bulgular Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.

SÜPER SARMAL GALAKSİ ANALİZİ

Detaylı JWST gözlemleri, ‘Büyük Tekerlek’in boyut ve dönüş hızı açısından günümüz evrenindeki en büyük ‘süper sarmal’ galaksilerle eşdeğer olduğunu ortaya koydu. Alışılmadık büyüklükteki ‘Büyük Tekerlek’in aynı kozmik yaştaki diğer galaksilerle benzer şekilde aktif olarak büyüdüğü belirlendi.