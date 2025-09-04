Byd, 2020’den Bu Yana İlk Düşüşü Yaşadı

ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, ağustos ayında üretiminin, bir yıl öncesine göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu düşüş, temmuz ayında yaşanan gerilemenin ardından geldi ve şirket, 2020 yılından sonra ilk kez üst üste ikinci aylık üretim düşüşü tecrübe ediyor.

YURT İÇİ SATIŞLARDAKİ DARALMA

Üretimdeki bu azalma, toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki daralmadan kaynaklanıyor. BYD’nin yurt içi satışları, yıllık bazda yüzde 14,3 oranında düşerek üst üste dördüncü ayda da gerileme gösterdi.

HEDEFİN TEHLİKEYE GİRMESİ

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefini tehlikeye atıyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede çekerek aşağı yönlü revize etti.