Byd Atto 3’te Fiyat Deliliği Var

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEM

Elektrikli otomobil pazarında son zamanlarda dengeleri altüst eden bir model varsa, o kesinlikle BYD Atto 3. Uygun fiyatı, teknolojik donanımları ve SUV sınıfındaki duruşuyla dikkat çeken Atto 3, içten yanmalı motorlu hatchback modellerin fiyat seviyesine inmiş durumda. Hatta Türkiye’nin en çok tercih edilen B hatchback modellerinden biri olan Volkswagen Polo ile neredeyse aynı fiyat aralığında olması, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için adeta bulunmaz bir fırsat sunuyor.

ÇİN’TEN BİR MARKA: BYD

BYD, Çin’in önde gelen otomotiv markalarından biri olarak yıllardır elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışıyor. Markanın bu geniş deneyimi, Atto 3 modeline de ciddi anlamda yansımış. C-SUV segmentinde yer alan Atto 3, sportif bir tasarıma sahip, geniş iç hacmi ve yüksek menzil sunarak hem şehir içi kullanıma hem de uzun yolculuklara uygun bir seçenek haline geliyor.