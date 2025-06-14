Byd Seal 06 Fiyatını Kimse Beklemedi

ÇİN ONLİNE OTOMOBİL PAZARINA GİRİŞ YAPIYOR

Türkiye’de büyük bir ilgiyle karşılanan Çinli otomobil üreticisi BYD, önemli bir adım attı. Düzenlenen bir etkinlikte, “Seal 06” adı verilen yeni elektrikli otomobilini tanıttı. An itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan bu model, özellikle uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Etkileyici özelliklere sahip olan BYD Seal 06, fiyat açısından Fiat Egea’nın yarı fiyatına müşterilere sunulacak.

ÜST DÜZEY TASARIM ÖZELLİKLERİ

BYD Seal 06, markanın karakteristik tasarımını gözler önüne seriyor. Otomobilin ön kısmında, BYD’nin simgesi haline gelen far tasarımına yer veriliyor. Ayrıca, arka kısımda şık bir ışık barı izleniyor. 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip olan bu model, boyutlarıyla Tesla Model 3’le doğrudan rekabet edebileceğini gösteriyor.